Επικίνδυνα challenges: Η νέα απειλή για παιδιά και εφήβους – Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς
Επικίνδυνα challenges: Η νέα απειλή για παιδιά και εφήβους – Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Τα δημοφιλή challenges στα social media εκθέτουν όλο και περισσότερους νέους στον κίνδυνο πνιγμονής και αιφνίδιου θανάτου

Η πνιγμονή και η λάθος κατάποση – είτε πρόκειται για τροφή είτε για μικρά αντικείμενα ή ξένες ουσίες – αποτελούν σοβαρούς κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε αιφνίδιους και αποτρέψιμους θανάτους. Παρότι το κοινό τείνει να θεωρεί αυτά τα περιστατικά σπάνια, τα διαθέσιμα στοιχεία από χώρες με συστηματική καταγραφή δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο διαδεδομένο απ’ όσο πιστεύουμε. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ορισμένες συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο – όπως η προσπάθεια κατάποσης ακατάλληλων ουσιών ή αντικειμένων – ενισχύονται τα τελευταία χρόνια μέσα από επικίνδυνες προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), παραθέτουν τα κυριότερα τα στοιχεία.

