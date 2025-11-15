Επικίνδυνα challenges: Η νέα απειλή για παιδιά και εφήβους – Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

– είτε πρόκειται για τροφή είτε για μικρά αντικείμενα ή ξένες ουσίες – αποτελούνπου μπορούν να οδηγήσουν σε αιφνίδιους και αποτρέψιμους θανάτους. Παρότι το κοινό τείνει να θεωρεί αυτά τα περιστατικά σπάνια, τα διαθέσιμα στοιχεία από χώρες με συστηματική καταγραφή δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο διαδεδομένο απ’ όσο πιστεύουμε. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ορισμένες συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο –Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), παραθέτουν τα κυριότερα τα στοιχεία.Διαβάστε περισσότερα στο