Τι είναι η οπτική νευρομυελίτιδα από την οποία πάσχει η Μάριον Τζόουνς
Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Αμερικανίδα κινείται με εμφανή δυσκολία
Αίσθηση προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε η πρώην Ολυμπιονίκης και θρύλος του στίβου, Μάριον Τζόουνς, στο οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να περπατήσει. Η 50χρονη πλέον Τζόουνς δεν θυμίζει καθόλου την κάποτε «γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο», που σάρωνε τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η Αμερικανίδα στο Instagram φαίνεται να κατεβαίνει προσεκτικά μια σκάλα στο σπίτι της, κρατώντας το κιγκλίδωμα, ενώ κινείται με εμφανή δυσκολία λόγω πόνου στα γόνατα.
Η 50χρονη Τζόουνς, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις συνεχείς περιπέτειες με την υγεία της. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι το 2020 διαγνώστηκε με οπτική νευρομυελίτιδα (NMO), ένα σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει το νωτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα. Η πάθηση την είχε αφήσει κάποτε παράλυτη και ανίκανη να περπατήσει, αναγκάζοντάς τη να μάθει ξανά βασικές κινήσεις.
Τι είναι η οπτική νευρομυελίτιδα
