Μήπως σας λείπει σίδηρος; 4 συμπτώματα που το μαρτυρούν – Τι να κάνετε
Εάν κουράζεστε εύκολα, σας κόβεται η ανάσα και είστε χλωμοί δεν αποκλείεται να έχετε χαμηλά αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό σας. Δείτε ποιες εξετάσεις θα το πιστοποιήσουν, πού οφείλεται η σιδηροπενία και πώς αντιμετωπίζεται

ygeiamou.gr team
Η ανεπάρκεια σιδήρου ή αλλιώς σιδηροπενία είναι μία πολύ κοινή πάθηση, που προκαλείται εξαιτίας χαμηλών επιπέδων σιδήρου στο αίμα, συνήθως λόγω απώλειας αίματος π.χ. κατά την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας λόγω της εμμήνου ρύσεως ή λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Για το λόγο αυτό, συνηθέστερα «θύματα» της σιδηροπενικής αναιμίας είναι οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Σε όποια περίπτωση, η έλλειψη σιδήρου αντιμετωπίζεται φυσικά μέσω της διατροφής, καταναλώνοντας τροφές πλούσιες σε σίδηρο, αλλά και με φαρμακευτικά συμπληρώματα σιδήρου.

