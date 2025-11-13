HIV: Ο Αντώνης καταθέτει τη μαρτυρία του για τις προκλήσεις στη ζωή των οροθετικών
YGEIAMOU.GR
AIDS HIV Αντιρετροϊκή αγωγή Μαρτυρία Οροθετικοί

HIV: Ο Αντώνης καταθέτει τη μαρτυρία του για τις προκλήσεις στη ζωή των οροθετικών

Τους μύθους και τις παρανοήσεις, που αφορούν τα οροθετικά άτομα, διαλύει ο κ. Αντώνης Παπάζογλου, καταθέτοντας τη δική του μαρτυρία ζωής

HIV: Ο Αντώνης καταθέτει τη μαρτυρία του για τις προκλήσεις στη ζωή των οροθετικών
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Αντώνης Παπάζογλου

Αρχικά είναι απαραίτητο να διαχωρίσουμε το HIV από το AIDS. Δεν είμαστε πια ασθενείς με AIDS, είμαστε άνθρωποι που ζούμε με HIV, μία χρόνια κατάσταση, στην οποία ο οροθετικός δε νοσεί, αλλά παρακολουθείται. Επομένως, κάποιος που έχει HIV δεν έχει απαραίτητα AIDS, εφόσον έχει διαγνωστεί και παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή σωστά. Από AIDS πέθαιναν οι οροθετικοί όταν δεν υπήρχαν φάρμακα ή αργότερα, όταν δεν υπήρχαν καλά φάρμακα και η HIV λοίμωξη οδηγούσε σε AIDS.

Από το 1996 και μετά, με τη δημιουργία των σύγχρονων αντιρετροϊκών φαρμάκων, η διάγνωση με HIV έπαψε να είναι μία θανατική καταδίκη και οι οροθετικοί πλέον δεν πεθαίνουν από AIDS.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης