HIV: Ο Αντώνης καταθέτει τη μαρτυρία του για τις προκλήσεις στη ζωή των οροθετικών
Τους μύθους και τις παρανοήσεις, που αφορούν τα οροθετικά άτομα, διαλύει ο κ. Αντώνης Παπάζογλου, καταθέτοντας τη δική του μαρτυρία ζωής
*Γράφει ο κ. Αντώνης Παπάζογλου
Αρχικά είναι απαραίτητο να διαχωρίσουμε το HIV από το AIDS. Δεν είμαστε πια ασθενείς με AIDS, είμαστε άνθρωποι που ζούμε με HIV, μία χρόνια κατάσταση, στην οποία ο οροθετικός δε νοσεί, αλλά παρακολουθείται. Επομένως, κάποιος που έχει HIV δεν έχει απαραίτητα AIDS, εφόσον έχει διαγνωστεί και παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή σωστά. Από AIDS πέθαιναν οι οροθετικοί όταν δεν υπήρχαν φάρμακα ή αργότερα, όταν δεν υπήρχαν καλά φάρμακα και η HIV λοίμωξη οδηγούσε σε AIDS.
Από το 1996 και μετά, με τη δημιουργία των σύγχρονων αντιρετροϊκών φαρμάκων, η διάγνωση με HIV έπαψε να είναι μία θανατική καταδίκη και οι οροθετικοί πλέον δεν πεθαίνουν από AIDS.
