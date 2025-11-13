Νέα έρευνα απαντά για την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη και τον κίνδυνο αυτισμού
Επιστήμονες αξιολογούν 40 μελέτες για να απαντήσουν αν η χρήση παρακεταμόλης κατά την κύηση μπορεί να σχετίζεται με αυτισμό ή ΔΕΠΥ στα παιδιά
Η παρακεταμόλη -ένα από τα πιο διαδεδομένα αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρμακα παγκοσμίως -βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Τις τελευταίες εβδομάδες, δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφεραν στο προσκήνιο τον ισχυρισμό ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού στα παιδιά, προκαλώντας ανησυχία στις μέλλουσες μητέρες.
Η ιατρική κοινότητα έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να τους στηρίζουν. Αντιθέτως, οι ειδικοί εξακολουθούν να θεωρούν την παρακεταμόλη το πιο ασφαλές παυσίπονο για χρήση κατά την κύηση -πάντα, φυσικά, υπό ιατρική καθοδήγηση και στις ενδεδειγμένες δόσεις.
