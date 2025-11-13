Νέα έρευνα απαντά για την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη και τον κίνδυνο αυτισμού

Επιστήμονες αξιολογούν 40 μελέτες για να απαντήσουν αν η χρήση παρακεταμόλης κατά την κύηση μπορεί να σχετίζεται με αυτισμό ή ΔΕΠΥ στα παιδιά