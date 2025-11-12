Είστε 50χρονος και κάνετε προπόνηση σαν 30χρονος; Τι πρέπει να προσέξετε
Μπορούμε να γυμναζόμαστε σαν 30χρονοι όταν έχουμε πατήσει τα 50; Οι ειδικοί θέτουν επί τάπητος τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τη γήρανση και την άσκηση, με σκοπό να αποφύγουμε τους τραυματισμούς
Από την εφηβεία της, η ιατρική ανθρωπολόγος Theresa MacPhail έτρεχε, αξιοποιώντας το τρέξιμο ως κύρια μορφή άσκησης και ανακούφισης από το άγχος. Διανύοντας, όμως, πλέον τα 50, ο γιατρός της τη συμβούλεψε να σταματήσει, παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής που ακολουθεί.
Τα σημάδια υπήρχαν, όμως η ίδια τα αγνοούσε: «Είχα αφομοιώσει το κοινό θετικό μήνυμα για τη γήρανση: “Τα 50 είναι τα νέα 30”. Ωστόσο, όσον αφορά τα κύτταρα που αποτελούν τους τένοντες και τους χόνδρους του γόνατος και του ισχίου μου, τα 50 είναι ακόμα 50» εξομολογείται στο άρθρο της στη Guardian.
