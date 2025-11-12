Είστε 50χρονος και κάνετε προπόνηση σαν 30χρονος; Τι πρέπει να προσέξετε

Μπορούμε να γυμναζόμαστε σαν 30χρονοι όταν έχουμε πατήσει τα 50; Οι ειδικοί θέτουν επί τάπητος τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τη γήρανση και την άσκηση, με σκοπό να αποφύγουμε τους τραυματισμούς