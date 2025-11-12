Το θρεπτικό συστατικό που λείπει από τον εγκέφαλο όσων είναι βουτηγμένοι στο άγχος – Ποια τρόφιμα το περιέχουν
Οι σωστές διατροφικές επιλογές συνδέονται με καλύτερη ψυχική υγεία - Τι δείχνει νέα έρευνα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές έχουν χαμηλότερα επίπεδα χολίνης στον εγκέφαλο, ένα ζωτικό θρεπτικό συστατικό για τη μνήμη, τη ρύθμιση της διάθεσης και τη λειτουργία των μυών.
Οι ερευνητές από το UC Davis Health τονίζουν ότι η ισορροπημένη διατροφή και ειδικότερα οι τροφές που είναι πλούσιες σε χολίνη μπορεί να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας και της καθημερινότητας των ασθενών.
