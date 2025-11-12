Διαβήτης και παχυσαρκία: Ο πιο επικίνδυνος συνδυασμός νόσων που απειλεί τη δημόσια υγεία
Οι δύο παθήσεις συνδέονται μεταβολικά, κοινωνικά και οικονομικά, ενώ νέες θεραπείες στοχεύουν στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο κ. Ισίδωρος Μέντης, Φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ), MBA στα Οικονομικά της Υγείας (ΕΚΠΑ), Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διεύθυνση Φαρμάκου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ, εξηγεί
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) (Diabetes Mellitus), μεταβολική πάθηση σχετιζόμενη με πλήθος επιπλοκών, παράγει υψηλές υγειονομικές δαπάνες, εάν δεν ελεγχθεί εγκαίρως με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Η συχνότερη μορφή είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) ενηλίκων, με παρουσία αντίστασης στην ινσουλίνη σε σύζευξη με ανεπαρκή παραγωγή-ελαττωματική έκκριση από τα β-κύτταρα παγκρέατος.
Ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 είναι η παχυσαρκία (Οbesity), ενώ ο όρος «Diabesity» αποτυπώνει τη σύνδεση σακχαρώδη διαβήτη-παχυσαρκίας.
