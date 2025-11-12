Διαβήτης και παχυσαρκία: Ο πιο επικίνδυνος συνδυασμός νόσων που απειλεί τη δημόσια υγεία
YGEIAMOU.GR
Θεραπεία Ισίδωρος Μέντης Παχυσαρκία Σακχαρώδης διαβήτης

Διαβήτης και παχυσαρκία: Ο πιο επικίνδυνος συνδυασμός νόσων που απειλεί τη δημόσια υγεία

Οι δύο παθήσεις συνδέονται μεταβολικά, κοινωνικά και οικονομικά, ενώ νέες θεραπείες στοχεύουν στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο κ. Ισίδωρος Μέντης, Φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ), MBA στα Οικονομικά της Υγείας (ΕΚΠΑ), Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διεύθυνση Φαρμάκου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ, εξηγεί

Διαβήτης και παχυσαρκία: Ο πιο επικίνδυνος συνδυασμός νόσων που απειλεί τη δημόσια υγεία
ygeiamou.gr team
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) (Diabetes Mellitus), μεταβολική πάθηση σχετιζόμενη με πλήθος επιπλοκών, παράγει υψηλές υγειονομικές δαπάνες, εάν δεν ελεγχθεί εγκαίρως με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Η συχνότερη μορφή είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) ενηλίκων, με παρουσία αντίστασης στην ινσουλίνη σε σύζευξη με ανεπαρκή παραγωγή-ελαττωματική έκκριση από τα β-κύτταρα παγκρέατος.

Ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 είναι η παχυσαρκία (Οbesity), ενώ ο όρος «Diabesity» αποτυπώνει τη σύνδεση σακχαρώδη διαβήτη-παχυσαρκίας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης