Διαβήτης και παχυσαρκία: Ο πιο επικίνδυνος συνδυασμός νόσων που απειλεί τη δημόσια υγεία

Οι δύο παθήσεις συνδέονται μεταβολικά, κοινωνικά και οικονομικά, ενώ νέες θεραπείες στοχεύουν στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο κ. Ισίδωρος Μέντης, Φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ), MBA στα Οικονομικά της Υγείας (ΕΚΠΑ), Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διεύθυνση Φαρμάκου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ, εξηγεί