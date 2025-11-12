Άνοια: Οι σιωπηλοί μαχητές της φροντίδας μιλούν στο ygeiamou

Οι φροντιστές των ατόμων με άνοια είναι μοναχικοί ήρωες που παλεύουν με μια ύπουλη νόσο. Αυτοί οι σιωπηλοί μαχητές μοιράζονται την εμπειρία τους στο ygeiamou. Tην σκληρή πραγματικότητα της ζωής με άνοια συμπληρώνουν ένας καθηγητής Νευρολογίας και μία ψυχολόγος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών