Γονείς: Γιατί τα παιδιά φορούν τα παπούτσια σας; Δεν είναι (μόνο) παιχνίδι, λέει ψυχολόγος
Πίσω από αυτή τη χαριτωμένη συνήθεια των παιδιών, «κρύβονται» τρία σημάδια που λένε πολλά για τον τρόπο που μεγαλώνουν - Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το παιχνίδι
Είναι μια εικόνα γνώριμη σε πολλούς γονείς -και ίσως μια ανάμνηση για πολλούς ενήλικες. Μόλις τα παιδιά κατακτήσουν το περπάτημα, αρχίζουν να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους με αστείρευτη περιέργεια. Κάποια στιγμή, σχεδόν αναπόφευκτα, θα δοκιμάσουν να «μπουν στα παπούτσια» της μαμάς ή του μπαμπά -κυριολεκτικά. Κι ενώ για τους ενήλικες αυτή η στιγμή συχνά προκαλεί γέλιο και τρυφερότητα, για τα παιδιά είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι.
Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Javier De Haro, ειδικευμένο στην ανατροφή και την οικογενειακή ανάπτυξη, πίσω από αυτή την τόσο συνηθισμένη πράξη κρύβονται 3 βαθύτερα νοήματα: η εξερεύνηση, η μίμηση και το συμβολικό παιχνίδι.
