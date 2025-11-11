Έχασε τη μάχη η 27χρονη Αναστασία που είχε κυστική ίνωση – Δεν βρέθηκε συμβατό μόσχευμα
Έχασε τη μάχη η 27χρονη Αναστασία που είχε κυστική ίνωση – Δεν βρέθηκε συμβατό μόσχευμα
Με λύπη, η οικογένεια της 27χρονης Αναστασίας Τασούλα ανακοίνωσε τον θάνατό της το βράδυ της Δευτέρας - Η ασθενής με κυστική ίνωση έδωσε μια δύσκολη μάχη έπειτα από την απόρριψη μοσχεύματος
Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια της 27χρονης Αναστασίας Τασούλα ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, ύστερα από μια πολύμηνη και δύσκολη μάχη, τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου. Η Αναστασία υπήρξε η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες (και παγκοσμίως).
Σε παλαιότερη ανάρτησή της είχε περιγράψει με συγκινητικό τρόπο τις δοκιμασίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αλλά και τη στιγμή που έλαβε το δώρο της μεταμόσχευσης. Ωστόσο, βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπη με το απρόβλεπτο, καθώς το μόσχευμα απορρίφθηκε, οδηγώντας τη σε μια νέα, επίπονη περιπέτεια υγείας.
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.
