Έχασε τη μάχη η 27χρονη Αναστασία που είχε κυστική ίνωση – Δεν βρέθηκε συμβατό μόσχευμα

Με λύπη, η οικογένεια της 27χρονης Αναστασίας Τασούλα ανακοίνωσε τον θάνατό της το βράδυ της Δευτέρας - Η ασθενής με κυστική ίνωση έδωσε μια δύσκολη μάχη έπειτα από την απόρριψη μοσχεύματος