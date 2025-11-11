Σημαντική η πρόσβαση σε θεραπείες παχυσαρκίας για όσους τις χρειάζονται πραγματικά – Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ εξηγεί
Για τα εργαλεία και τα δεδομένα που επιτρέπουν στον ΕΟΠΥΥ να παρακολουθεί την πρόκληση δαπάνης από την παχυσαρκία μίλησε η κυρία Θεανώ Καρποδίνη, Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ στο στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Παχυσαρκία: Απειλή για τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση».
«Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική και έχει πολλές συνέπειες γιατί, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται με πολλές χρονιές παθήσεις. Οπότε, μέσα από τα στοιχεία που καταγράφουμε (στον ΕΟΠΥΥ) βεβαίως και βλέπουμε μια αύξηση στη χρήση υπηρεσιών υγείας, είτε σε νοσηλείες, είτε σε διαγνωστικές εξετάσεις, είτε στη φαρμακευτική αγωγή και είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε» είπε η κυρία Καρποδίνη και συνέχισε: «Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η καταγραφή των δεικτών και του τρόπου που εξελίσσονται τα δεδομένα, μας βοηθάει να έχουμε μια αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Νομίζω ωστόσο ότι το σημαντικότερο και σε αυτή την περίπτωση είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη, γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κ. Αθανασάκης, η πρόληψη είναι μια σημαντική επένδυση, που δημιουργεί και μεγάλες εξοικονομήσεις στο σύστημα υγείας της χώρας».
