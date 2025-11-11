Το θαυματουργό μυρωδικό βότανο που διώχνει το φούσκωμα και προστατεύει καρδιά, μυαλό και οστά
Το θαυματουργό μυρωδικό βότανο που διώχνει το φούσκωμα και προστατεύει καρδιά, μυαλό και οστά

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο μαϊντανός συχνά σερβίρεται ως γαρνιτούρα, δίπλα στο ψητό κοτόπουλο ή σε ένα πιάτο με μακαρόνια. Ωστόσο, πέρα από τη σκληρή υφή και την ελαφρώς πικρή του γεύση, ο μαϊντανός έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να βελτιώσει την πέψη, να μειώσει την αίσθηση του φουσκώματος και να λειτουργήσει ως φυσικό διουρητικό.

