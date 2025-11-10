Πότε αυτό το δημοφιλές συμπλήρωμα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας
Αϋπνία Καρδιακή ανεπάρκεια Μελατονίνη

Νέα έρευνα συσχετίζει την παρατεταμένη χρήση ενός πολύ δημοφιλούς συμπληρώματος με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η αϋπνία αποτελεί ένα από τα πιο συχνά προβλήματα του σύγχρονου τρόπου ζωής, ταλαιπωρώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πολλοί αναζητούν λύση σε απλά «τρικς» ρουτίνας ύπνου ή, εάν αυτά αποτύχουν, στρέφονται σε φυτικά σκευάσματα. Ανάμεσά τους, η μελατονίνη – η ορμόνη που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης -θεωρείται εδώ και χρόνια φυσικός «σύμμαχος» κατά της αϋπνίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα ευρήματα στο Scientific Sessions 2025 της American Heart Association (AHA), η μακροχρόνια χρήση της ίσως τελικά να εγκυμονεί κινδύνους: συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ή νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε άτομα με χρόνια αϋπνία.

