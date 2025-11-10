Δάχτυλο ή πιπίλα: Τι είναι χειρότερο για τα παιδικά δόντια; Η ειδικός απαντά
Δάχτυλο ή πιπίλα: Τι είναι χειρότερο για τα παιδικά δόντια; Η ειδικός απαντά
Ακούστε την παιδοδοντίατρο, κυρία Τίνα Ροϊνιώτη να εξηγεί πως τα γερά δόντια των παιδιών έχουν βάσεις στη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία, ποιες συνήθειες και ποιες τροφές τα καταστρέφουν και πότε είναι η σωστή στιγμή για επισκέψεις σε παιδοδοντίατρο και ορθοδοντικό
Η φροντίδα της στοματικής υγείας στα παιδιά είναι βασική για την ανάπτυξή τους, για αυτό και πρέπει να ξεκινά εξ απαλών ονύχων. Η καλή στοματική υγιεινή προλαμβάνει τερηδόνα και ουλίτιδα, ενισχύει τη σωστή ανάπτυξη των δοντιών, βελτιώνει τη διατροφή, συμβάλλει στην ευεξία τους και διασφαλίζει υγιή χαμόγελα για όλη τους τη ζωή.
Για την πρώτη επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο και όλα όσα αφορούν τη φροντίδα των παιδικών δοντιών μιλά στο ygeiamou.gr η παιδοδοντίατρος, κυρία Τίνα Ροϊνιώτη. «Η κατάλληλη ηλικία για να γίνει μία επίσκεψη στον ειδικό είναι μεταξύ 2,5 και 3,5 ετών, όταν έχουν ανατείλει όλα τα νεογιλά δόντια. Και είναι μια επίσκεψη που δεν πρέπει να συνδεθεί με κάτι επώδυνο ή ενοχλητικό για το παιδί. Θέλουμε μόνο να εξοικειωθεί με τον οδοντιατρικό χώρο και να εκπαιδεύσουμε τους γονείς στο σωστό βούρτσισμα» λέει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για την πρώτη επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο και όλα όσα αφορούν τη φροντίδα των παιδικών δοντιών μιλά στο ygeiamou.gr η παιδοδοντίατρος, κυρία Τίνα Ροϊνιώτη. «Η κατάλληλη ηλικία για να γίνει μία επίσκεψη στον ειδικό είναι μεταξύ 2,5 και 3,5 ετών, όταν έχουν ανατείλει όλα τα νεογιλά δόντια. Και είναι μια επίσκεψη που δεν πρέπει να συνδεθεί με κάτι επώδυνο ή ενοχλητικό για το παιδί. Θέλουμε μόνο να εξοικειωθεί με τον οδοντιατρικό χώρο και να εκπαιδεύσουμε τους γονείς στο σωστό βούρτσισμα» λέει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα