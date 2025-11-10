Δάχτυλο ή πιπίλα: Τι είναι χειρότερο για τα παιδικά δόντια; Η ειδικός απαντά

Ακούστε την παιδοδοντίατρο, κυρία Τίνα Ροϊνιώτη να εξηγεί πως τα γερά δόντια των παιδιών έχουν βάσεις στη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία, ποιες συνήθειες και ποιες τροφές τα καταστρέφουν και πότε είναι η σωστή στιγμή για επισκέψεις σε παιδοδοντίατρο και ορθοδοντικό