Βασιλική Κυριακίδου: Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών στην πρόληψη της παχυσαρκίας
Μέσω ειδικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, τόσο για εργαζομένους, όσο και για μεμονωμένους ασφαλισμένους, οι ασφαλιστικές μπορούν να μετατραπούν σ' έναν σύμμαχο υγείας, προωθώντας έτσι έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, τόνισε η κυρία Κυριακίδου στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr για την παχυσαρκία
Τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ασφαλιστική αγορά στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ανέλυσε η κυρία Βασιλική Κυριακίδου, Ιατρός Δημόσιας Υγείας και Σύμβουλος Διοίκησης στην Εθνική Ασφαλιστική, στο στρογγυλό τραπέζι για την παχυσαρκία του ygeiamou.gr.
Η κυρία Κυριακίδου χαρακτήρισε τη νόσο «μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία», τονίζοντας ότι δεν αφήνει ανεπηρέαστο το κόστος των ασφαλίστρων, αλλά και την παραγωγικότητα, κάτι που την καθιστά «ένα θέμα κοινωνικό και οικονομικό ταυτόχρονα». Σύμφωνα με την ίδια, «υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να συνεργαστούν τόσο με το κράτος, όσο και με ιδιωτικές εταιρείες για προγράμματα πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας».
