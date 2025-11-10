Κώστας Αθανασάκης: Η παχυσαρκία κοστίζει 4,5 δισ. ευρώ ετησίως στην ελληνική οικονομία
Ο Καθηγητής Οικονομικών Υγείας του ΠΑΔΑ μίλησε στο στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr για το οικονομικό αποτύπωμα της παχυσαρκίας, αλλά και τις δυνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν άμεσα αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης

Βίκυ Βενιού
Για το οικονομικό κόστος της παχυσαρκίας στην ελληνική οικονομία, ως άμεση, αλλά και έμμεση δαπάνη και για το πώς αυτό μπορεί να μετατραπεί σε επένδυση για την κοινωνία μίλησε, στο ygeiamou.gr και στο στρογγυλό τραπέζι για την παχυσαρκία, ο κ. Κώστας Αθανασάκης, αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Αθανασάκης χαρακτήρισε αρχικά την παχυσαρκία ένα κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο, «καθώς βλέπουμε να επηρεάζεται από μια σειρά κοινωνικών παραγόντων, όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και άλλα. Αυτό την καθιστά ένα πολύ σύνθετο ζήτημα ως προς την αντιμετώπισή του».

