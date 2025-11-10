Κώστας Αθανασάκης: Η παχυσαρκία κοστίζει 4,5 δισ. ευρώ ετησίως στην ελληνική οικονομία

Ο Καθηγητής Οικονομικών Υγείας του ΠΑΔΑ μίλησε στο στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr για το οικονομικό αποτύπωμα της παχυσαρκίας, αλλά και τις δυνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν άμεσα αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης