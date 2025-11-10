Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ξεκινά η δωρεάν θεραπεία παχυσαρκίας – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενήλικες με σοβαρή παχυσαρκία θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακα, διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Ένα πολυεπίπεδο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, που καλύπτει όλο τον πληθυσμό, συνδυάζοντας διατροφική υποστήριξη, ψυχολογική βοήθεια και πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, υλοποιεί το υπουργείο Υγείας, κάνοντας πράξη την πεποίθηση της ηγεσίας του πως η πρόληψη είναι επένδυση για το μέλλον, αλλά και για τη ζωή και την υγεία σήμερα.
Η στόχευση της παχυσαρκίας γίνεται μέσω του Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω», ενός προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, που οργανώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, όπως τόνισε μιλώντας στο στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Παχυσαρκία: Απειλή για τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση», η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη.
