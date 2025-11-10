Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ξεκινά η δωρεάν θεραπεία παχυσαρκίας – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενήλικες με σοβαρή παχυσαρκία θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν φάρμακα, διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας