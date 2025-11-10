Αυτισμός: Η αόρατη απειλή που αυξάνει τον κίνδυνο για το παιδί από την κύηση

Νέα στοιχεία από Καναδούς επιστήμονες υποδεικνύουν ότι η έκθεση της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη σε ορισμένα μικροσωματίδια του αέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Η μελέτη αφορούσεκαι εντόπισεκατά τις οποίες η μόλυνση φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου.Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Network Open, επικεντρώθηκε σεδηλαδή πολύ μικρά σωματίδια αέρα, με διάμετρο μικρότερη από το 1/30 του πάχους μίας ανθρώπινης τρίχας — και στα συγκεκριμένα χημικά συστατικά τους, όπως ταΟι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία γέννησης και πρώτης παιδικής ηλικίας από την περίοδο 1995–2015, συνολικά 2.183.324 παιδιά, εκ των οποίων 19.569 διαγνώστηκαν με αυτισμό.Διαβάστε περισσότερα στο