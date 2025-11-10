Αυτισμός: Η αόρατη απειλή που αυξάνει τον κίνδυνο για το παιδί από την κύηση
Μελέτη συσχετίζει την προγεννητική έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση με τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού - Τι έδειξε
Νέα στοιχεία από Καναδούς επιστήμονες υποδεικνύουν ότι η έκθεση της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη σε ορισμένα μικροσωματίδια του αέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τα παιδιά να εμφανίσουν διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Η μελέτη αφορούσε περισσότερα από δύο εκατομμύρια παιδιά στην επαρχία Οντάριο του Καναδά και εντόπισε συγκεκριμένες «ευαίσθητες» εβδομάδες της εγκυμοσύνης κατά τις οποίες η μόλυνση φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου.
Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Network Open, επικεντρώθηκε σε σωματίδια PM2.5 — δηλαδή πολύ μικρά σωματίδια αέρα, με διάμετρο μικρότερη από το 1/30 του πάχους μίας ανθρώπινης τρίχας — και στα συγκεκριμένα χημικά συστατικά τους, όπως τα θειικά άλατα και το αμμώνιο. Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία γέννησης και πρώτης παιδικής ηλικίας από την περίοδο 1995–2015, συνολικά 2.183.324 παιδιά, εκ των οποίων 19.569 διαγνώστηκαν με αυτισμό.
