Δωρεάν φάρμακα παχυσαρκίας για όσους τα έχουν ανάγκη - Δείτε το Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr
Δωρεάν φάρμακα παχυσαρκίας για όσους τα έχουν ανάγκη - Δείτε το Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr
Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Παχυσαρκία: Απειλή για τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση», που διοργάνωσε το ygeiamou.gr, επτά ειδικοί εστιάζουν στην ολιστική προσέγγιση της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία δεν είναι μόνο ατομικό ζήτημα, αλλά ένα σύνθετο κοινωνικό και δημόσιο πρόβλημα που επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων. Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Παχυσαρκία: Απειλή για τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση», που διοργάνωσε το ygeiamou.gr, επτά ειδικοί εστιάζουν στην ολιστική προσέγγιση της παχυσαρκίας, από την πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση έως τις νέες θεραπείες και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μία πιο υγιή και βιώσιμη κοινωνία. Και αναζητούν την απάντηση σε ένα ερώτημα απλό αλλά κρίσιμο: Μπορεί να μειωθεί το βάρος της παχυσαρκίας;
Για το πολυεπίπεδο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, που καλύπτει όλο τον πληθυσμό, συνδυάζοντας διατροφική υποστήριξη, ψυχολογική βοήθεια και πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και την οποία υλοποιεί το υπουργείο Υγείας, μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για το πολυεπίπεδο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, που καλύπτει όλο τον πληθυσμό, συνδυάζοντας διατροφική υποστήριξη, ψυχολογική βοήθεια και πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και την οποία υλοποιεί το υπουργείο Υγείας, μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα