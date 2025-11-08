ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αυτές οι εξετάσεις αποτελούν το ισχυρότερο όπλο κατά του καρκίνου – Οι συστάσεις των ειδικών
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη μάχη κατά του καρκίνου, τονίζουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές δημόσιας υγείας, καθώς επιτρέπει την ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων και πρώιμων μορφών καρκίνου σε άτομα που δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων screening όχι μόνο σώζει εκατομμύρια ζωές, αλλά μειώνει και το οικονομικό βάρος που προκαλεί η θεραπεία προχωρημένων μορφών της νόσου.

Μεταξύ 1975 και 2020, υπολογίζεται ότι ο έλεγχος και η πρόληψη απέτρεψαν σχεδόν πέντε εκατομμύρια θανάτους από καρκίνο στις ΗΠΑ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα ιδιαίτερα στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου. Στον πρώτο, η μείωση της θνητότητας οφείλεται αποκλειστικά στον έλεγχο και την αφαίρεση προκαρκινικών βλαβών, ενώ στον δεύτερο, σχεδόν οκτώ στις δέκα σωζόμενες ζωές προήλθαν από τον έλεγχο με κολονοσκόπηση και την αφαίρεση πολυπόδων.

