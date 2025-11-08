ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Αιωνόβιοι: Ποια χώρα μας δίνει τα καλύτερα μαθήματα μακροζωίας
YGEIAMOU.GR
Αιωνόβιοι Υπεραιωνόβιοι Ιταλία Μακροζωία

Αιωνόβιοι: Ποια χώρα μας δίνει τα καλύτερα μαθήματα μακροζωίας

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 100 έτη - Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που στηρίζουν τη μακροζωία τους

Αιωνόβιοι: Ποια χώρα μας δίνει τα καλύτερα μαθήματα μακροζωίας
ygeiamou.gr team
Με εντυπωσιακή ταχύτητα αυξάνονται οι αιωνόβιοι στην Ιταλία, με πάνω από 2.000 ανθρώπους να φτάνουν το ηλικιακό όριο των 100 ετών το 2025.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ιταλίας (Istat), η Ιταλία μετρά πλέον 23.548 κατοίκους που έκλεισαν τα 100 έτη ή και περισσότερα, έναντι 21.211 το 2024. Οι αιωνόβιοι έχουν διπλασιαστεί έναντι του 2009, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Από τους Ιταλούς που φτάνουν στο όριο των 100 ετών φέτος, το 82,6% είναι γυναίκες. Γυναίκες ηγούνται επίσης και στον αριθμό των «ημιυπεραιωνόβιων», δηλαδή άνω των 105 ετών και των υπεραιωνόβιων, δηλαδή άνω των 110 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης