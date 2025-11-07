Ποιες τροφές μας κάνουν να μυρίζουμε όμορφα και ποιες όχι – Θα εκπλαγείτε!
Ποιες τροφές μας κάνουν να μυρίζουμε όμορφα και ποιες όχι – Θα εκπλαγείτε!

Το σκόρδο, το αλκοόλ, το κρέας, αλλά και η νηστεία, μπορούν να επηρεάσουν τη φυσική μυρωδιά του σώματός μας και να μεταβάλουν το πόσο ελκυστική φαίνεται στους άλλους

Κάθε άτομο έχει τη δικιά του ξεχωριστή μυρωδιά, όπως συμβαίνει και τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Η μυρωδιά που έχει κάποιος καθορίζεται από τον τύπο της προσωπικότητάς του, όπως εξωστρέφεια, κυριαρχία και νευρωτισμός, μέχρι τη διάθεσή του και την υγεία του.

«Τα τελευταία χρόνια, αποκαλύφθηκε ότι η μυρωδιά διαμορφώνεται από τα γονίδιά μας, τις ορμόνες μας, την υγεία μας και την υγιεινή μας», λέει ο Κρεγκ Ρόμπερτς, καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ στη Σκωτία. «Είτε είμαστε άντρες είτε γυναίκες, νέοι ή ηλικιωμένοι, ομοφυλόφιλοι ή ετεροφυλόφιλοι, κυρίαρχοι ή υποτακτικοί, σε περίοδο ωορρηξίας ή έγκυοι, άρρωστοι ή υγιείς, χαρούμενοι ή λυπημένοι».

