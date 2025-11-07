Ημερίδα για τον Εμβολιασμό: Ενημέρωση και συνεργασία κόντρα στα fake news
Όλα όσα συζητήθηκαν στην 4η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr - Από τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις ψηφιακές καινοτομίες μέχρι την πρόληψη, την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης
«Ο εμβολιασμός δεν είναι επιλογή μόνο για τον καθένα από εμάς, αλλά για όλη την κοινωνία», ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στην 4η Ημερίδα που διοργάνωσε το ygeiamou.gr με θέμα «Εμβολιασμός, Θεμέλιο για το αύριο της Δημόσιας Υγείας», φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της κυβέρνησης και της Πολιτείας.
Σε μία εποχή όπου η ενημέρωση και η παραπληροφόρηση αλληλοσυγκρούονται, η εκδήλωση αυτή απέδειξε ότι η γνώση και η υπευθυνότητα μπορούν να γίνουν τα πιο ισχυρά εργαλεία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
