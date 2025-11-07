ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Ημερίδα για τον Εμβολιασμό: Ενημέρωση και συνεργασία κόντρα στα fake news
YGEIAMOU.GR
4η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Δημόσια υγεία Εμβολιασμός

Ημερίδα για τον Εμβολιασμό: Ενημέρωση και συνεργασία κόντρα στα fake news

Όλα όσα συζητήθηκαν στην 4η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr - Από τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις ψηφιακές καινοτομίες μέχρι την πρόληψη, την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Ημερίδα για τον Εμβολιασμό: Ενημέρωση και συνεργασία κόντρα στα fake news
Κλέλια Γιαρίμογλου
«Ο εμβολιασμός δεν είναι επιλογή μόνο για τον καθένα από εμάς, αλλά για όλη την κοινωνία», ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στην 4η Ημερίδα που διοργάνωσε το ygeiamou.gr με θέμα «Εμβολιασμός, Θεμέλιο για το αύριο της Δημόσιας Υγείας», φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, της κυβέρνησης και της Πολιτείας.

Σε μία εποχή όπου η ενημέρωση και η παραπληροφόρηση αλληλοσυγκρούονται, η εκδήλωση αυτή απέδειξε ότι η γνώση και η υπευθυνότητα μπορούν να γίνουν τα πιο ισχυρά εργαλεία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης