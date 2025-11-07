Κοιμάστε με το φως αναμμένο; Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την καρδιά

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διαταραχές ύπνου Καρδιακή προσβολή

Η έκθεση σε φως τη νύχτα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την καρδιαγγειακή υγεία, ακόμη και αν πρόκειται για το φως του ρολογιού, της τηλεόρασης ή του διαδρόμου

Κλέλια Γιαρίμογλου
Όσο αθώο κι αν φαίνεται, το φως στο υπνοδωμάτιο μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από το να διαταράσσει τον ύπνο σας — μπορεί να επηρεάζει και την καρδιά σας.

Μία μελέτη σε περίπου 89.000 ανθρώπους έδειξε ότι όσοι κοιμόντουσαν σε φωτεινά υπνοδωμάτια είχαν 42% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής σε διάστημα σχεδόν 10 ετών. Το αποτέλεσμα αυτό ίσχυε ανεξάρτητα από τη σωματική άσκηση, τη διατροφή, το κάπνισμα ή την κληρονομική προδιάθεση για καρδιοπάθεια. Η συνεχής έκθεση σε φως τη νύχτα φαίνεται να διαταράσσει τους φυσικούς κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος, επηρεάζοντας την πίεση, τους παλμούς και τις ορμόνες που ρυθμίζουν την καρδιακή λειτουργία.

