Πονοκέφαλοι και ημικρανίες: Γιατί έχει αυξηθεί το «φορτίο» της κεφαλαλγίας παγκοσμίως

Έρευνα προειδοποιεί για την επιδείνωση ενός προβλήματος που επηρεάζει δισεκατομμύρια ανθρώπους - Οι επιστημόνες ζητούν περισσότερη στήριξη σε διάγνωση και θεραπεία

Κλέλια Γιαρίμογλου
Οι ημικρανίες και οι πονοκέφαλοι αποτελούν σημαντικό πρόβλημα υγείας σε όλο τον κόσμο, που επηρεάζει πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Παράγοντες του σύγχρονου τρόπου ζωής – όπως το άγχος, η καθιστική ζωή, η καφεΐνη, το αλκοόλ και ο κακός ύπνος – παραμένουν κοινές αιτίες για την εμφάνιση αυτών των καταστάσεων, που συχνά προκαλούν σημαντική αναπηρία και περιορίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Μία διεθνής μελέτη, με επικεφαλής ειδικούς στη νευρολογία από το La Trobe University και το Western Health και δημοσιευμένη στο Cell Reports Medicine, ανέδειξε επιπλέον προκλήσεις που προέκυψαν κατά την πανδημία της Covid-19. Η μόλυνση ή ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 σχετίστηκαν με εμφάνιση οξέων ή χρόνιων πονοκεφάλων, προσθέτοντας βάρος στο ήδη μεγάλο παγκόσμιο φορτίο.

