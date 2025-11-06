Φραγκούλης: 1,5 εκατομμύρια θανάτους θα γλυτώναμε εάν τα πηγαίναμε καλύτερα στην εμβολιαστική κάλυψη
Φραγκούλης: 1,5 εκατομμύρια θανάτους θα γλυτώναμε εάν τα πηγαίναμε καλύτερα στην εμβολιαστική κάλυψη
Η πρόσβαση των πολιτών στα απαραίτητα εμβόλια πρέπει να είναι ανεμπόδιστη τόνισε ο κύριος Φραγκούλης στην 4η ημερίδα για τον εμβολιασμό του ygeiamou
Σε 1,5 εκατομμύρια ανέρχονται οι θάνατοι που θα είχαν αποφευχθεί, εάν τα πηγαίναμε καλύτερα στην εμβολιαστική κάλυψη, τόνισε ο κύριος Ευάγγελος Φραγκούλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ στο πλαίσιο της 4ης Ημερίδας για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr .
Άλλωστε, ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά αποτελεί δια βίου διαδικασία πρόληψης και φροντίδας υγείας για κάθε άτομο και κοινωνία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Άλλωστε, ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά αποτελεί δια βίου διαδικασία πρόληψης και φροντίδας υγείας για κάθε άτομο και κοινωνία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα