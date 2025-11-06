Φραγκούλης: 1,5 εκατομμύρια θανάτους θα γλυτώναμε εάν τα πηγαίναμε καλύτερα στην εμβολιαστική κάλυψη
Φραγκούλης: 1,5 εκατομμύρια θανάτους θα γλυτώναμε εάν τα πηγαίναμε καλύτερα στην εμβολιαστική κάλυψη

Η πρόσβαση των πολιτών στα απαραίτητα εμβόλια πρέπει να είναι ανεμπόδιστη τόνισε ο κύριος Φραγκούλης στην 4η ημερίδα για τον εμβολιασμό του ygeiamou

Φραγκούλης: 1,5 εκατομμύρια θανάτους θα γλυτώναμε εάν τα πηγαίναμε καλύτερα στην εμβολιαστική κάλυψη
Σε 1,5 εκατομμύρια ανέρχονται οι θάνατοι που θα είχαν αποφευχθεί, εάν τα πηγαίναμε καλύτερα στην εμβολιαστική κάλυψη, τόνισε ο κύριος Ευάγγελος Φραγκούλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ στο πλαίσιο της 4ης Ημερίδας για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr .

Άλλωστε, ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά αποτελεί δια βίου διαδικασία πρόληψης και φροντίδας υγείας για κάθε άτομο και κοινωνία.

