Αθανασάκης: Όποιος ψαρεύει στο διαδίκτυο συνήθως δεν εμβολιάζεται
Πρέπει να δοθεί έμφαση στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και όχι στο εμβόλιο, γιατί αυτό στο ράφι δεν προσφέρει κάτι, τόνισε ο κύριος Αθανασάκης στην 4η ημερίδα για τον εμβολιασμό του ygeiamou
Το ζήτημα των εμβολίων απασχολεί τη χώρα εδώ και δεκαετίες αλλά έχει πάντα καινούργιες προκλήσεις όπως αυτές της σωστής πληροφόρησης, σημείωσε ο κύριος Κώστας Αθανασάκης, Αν. Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην 4η ημερίδα για τον εμβολιασμό του ygeiamou.
Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει υψηλό εμβολιαστικό κεφάλαιο: «Αυτό σημαίνει ότι διαχρονικά η χώρα είχε μια καθολική τάση προς τον εμβολιασμό μέχρι την πανδημία» εξήγησε.
