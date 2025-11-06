Θεόδωρος Αγοραστός: Ο εμβολιασμός κατά του HPV προλαμβάνει 10 είδη καρκίνων

«Με ένα εμβόλιο, αυτό κατά του ιού HPV μπορούν να προληφθούν 10 καρκίνοι. Δεν το κάνουμε όμως» τόνισε ο Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Mαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ στο πλαίσιο της 4ης ημερίδας του ygeiamou για τον εμβολιασμό που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια.«H HPV λοίμωξη και οι σχετιζόμενοι καρκίνοι μπορούν να θεωρηθούν ως λοιμώδη νοσήματα. Άρα, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως τέτοια, δηλαδή να υπάρξει αφ’ ενός ανοσοποίηση των ατόμων που δεν έχουν μολυνθεί και αφ΄ ετέρου προσπάθεια διακοπής της μετάδοσης του λοιμώδους παράγοντα (δηλαδή του ιού) από τους φορείς προς τους μη φορείς» εξήγησε.Διαβάστε περισσότερα στο