Δημήτρης Χατζηγεωργίου: Η εμβολιαστική κάλυψη οδηγεί σε 2,5 δις λιγότερες δόσεις αντιβιοτικών
Τα αντιβιοτικά έφεραν την επανάσταση στην ιατρική, ενώ χάρη στα εμβόλια ο άνθρωπος σήμερα ζει περισσότερο είπε ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΔΥ - Τόνισε ότι θα έχουμε 2,5 δις λιγότερες συνταγές αντιβιοτικών με ορθή στρατηγική εμβολιασμού.
Πλέον όμως έχει ανακύψει το ζήτημα της μικροβιακής αντοχής και των ανθεκτικών μικροβίων, μικροβίων που αποτελούν καθημερινό πρόβλημα στην αντιμετώπιση των ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ μεγάλο είναι και το πρόβλημα στην κοινότητα, τόνιζε ο ειδικός.
«Τα εμβόλια υπήρξαν καθοριστικά για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τώρα καλούνται να διαδραματίσουν έναν νέο ρόλο: να προστατεύσουν την ανθρωπότητα από τη μικροβιακή αντοχή», τόνισε ο Απτχος ε.α. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επίτιμος Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ, στην ομιλία του «Εμβόλια: Μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής».
Στην ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής συμμετέχουν πλεόν και τα ζώα, οι άνθρωποι, τα λύματα, ένας πολύπλοκος κύκλος στον οποίο συμμετέχουν πολλοί παράγοντες και πλέον ονομάζουμε Ενιαία Υγεία εξήγησε ο κύριος Χατζηγεωργίου διερωτόμενος εάν οδεύουμε πλέον προς το τέλος των αντιβιοτικών.
