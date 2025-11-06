Δημήτρης Χατζηγεωργίου: Η εμβολιαστική κάλυψη οδηγεί σε 2,5 δις λιγότερες δόσεις αντιβιοτικών

Πλέον όμως έχει ανακύψει το ζήτημα της μικροβιακής αντοχής και των ανθεκτικών μικροβίων, μικροβίων που αποτελούν καθημερινό πρόβλημα στην αντιμετώπιση των ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ μεγάλο είναι και το πρόβλημα στην κοινότητα, τόνιζε ο ειδικός.«Τα εμβόλια υπήρξαν καθοριστικά για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τώρα καλούνται να διαδραματίσουν έναν νέο ρόλο: να προστατεύσουν την ανθρωπότητα από τη μικροβιακή αντοχή», τόνισε ο Απτχος ε.α. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επίτιμος Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ, στην ομιλία του «Εμβόλια: Μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής».Στην ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής συμμετέχουν πλεόν και τα ζώα, οι άνθρωποι, τα λύματα, ένας πολύπλοκος κύκλος στον οποίο συμμετέχουν πολλοί παράγοντες και πλέον ονομάζουμε Ενιαία Υγεία εξήγησε ο κύριος Χατζηγεωργίου διερωτόμενος εάν οδεύουμε πλέον προς το τέλος των αντιβιοτικών.Διαβάστε περισσότερα στο