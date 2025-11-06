Μαρία Θεοδωρίδου: Η πράξη του εμβολιασμού σώζει ζωές
«Η πράξη του εμβολιασμού σώζει ζωές» τόνισε η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών στο πλαίσιο της 4η ημερίδας για τον εμβολιασμό του ygeiamou

Νίκη Ψάλτη
Με τον υπουργό υγείας Άδωνι Γεωργιάδη συνομίλησε η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, πρόεδρος Εθν. Επιτροπής Εμβολιασμών στο πλαίσιο της 4η ημερίδας για τον εμβολιασμό του ygeiamou υπό τον συντονισμό της Παναγιώτας Καρλατήρα διευθύντριας σύνταξης ygeiamou.gr.

Επίκεντρο της συζήτησης η νέα στρατηγική εμβολιασμών που πρέπει να χαραχθεί, καθώς και τα δεδομένα και οι ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα αυτή προσέγγιση.

Τα εμβόλια στα ράφια των φαρμακείων δεν σώζουν ζωές, αυτό που σώζει ζωές είναι ο ίδιος ο εμβολιασμός, τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου.

Νίκη Ψάλτη
