Η επικίνδυνη ουσία που κρύβεται στα σφραγίσματα – Έχει απαγορευτεί στην Ευρώπη, τι ισχύει στις άλλες χώρες
Ορισμένες χώρες απαγορεύουν ήδη τη χρήση του υδραργύρου - Θεωρείται από τον ΠΟΥ ως μία από τις 10 χημικές ουσίες που εμπνέουν «σοβαρή ανησυχία» για τη δημόσια υγεία

Την πλήρη απαγόρευση του υδραργύρου στα οδοντιατρικά αμαλγάματα παγκοσμίως έως το 2030 ζήτησαν πολλές χώρες, ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ, στηρίζοντας πρόταση που είχαν καταθέσει κράτη της Αφρικής.

«Είναι απαράδεκτο που κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο εξακολουθούν να επιτρέπουν ακόμη κράματα με βάση τον υδράργυρο στην περίθαλψη, ενώ υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις» ανέφερε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά που απέστειλε σε σύνοδο στη Γενεύη.

