Η επικίνδυνη ουσία που κρύβεται στα σφραγίσματα – Έχει απαγορευτεί στην Ευρώπη, τι ισχύει στις άλλες χώρες

Ορισμένες χώρες απαγορεύουν ήδη τη χρήση του υδραργύρου - Θεωρείται από τον ΠΟΥ ως μία από τις 10 χημικές ουσίες που εμπνέουν «σοβαρή ανησυχία» για τη δημόσια υγεία