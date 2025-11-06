5 στρατηγικές που ηρεμούν τα τεντωμένα νεύρα – Ποιες εφαρμόζει ο σύντροφός σας;
Αρνητικά συναισθήματα Ενταση Ζευγάρια Θυμός Σχέσεις

Οι σύντροφοι δεν είναι απλώς συνοδοιπόροι στη ζωή· μπορούν να γίνουν η πηγή ηρεμίας, που μας βοηθά να διαχειριστούμε τα δύσκολα συναισθήματα και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον

Βίκυ Βενιού
Η καθημερινότητα των περισσότερων είναι γεμάτη τρέξιμο, υποχρεώσεις, στρες και όλα μαζί δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο πίεσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι στιγμές έντασης και τα ξεσπάσματα θυμού μοιάζουν σχεδόν αναπόφευκτα. Αυτές οι κακές στιγμές, όμως, επηρεάζουν τόσο εσάς προσωπικά, όσο και τη σχέση με τους γύρω σας.

Αντί, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σαν «σάκο του μποξ», μπορείτε να τα αξιοποιήσετε ως μια πηγή ηρεμίας και… εξημέρωσης των αρνητικών συναισθημάτων σας.

