5 στρατηγικές που ηρεμούν τα τεντωμένα νεύρα – Ποιες εφαρμόζει ο σύντροφός σας;
5 στρατηγικές που ηρεμούν τα τεντωμένα νεύρα – Ποιες εφαρμόζει ο σύντροφός σας;
Οι σύντροφοι δεν είναι απλώς συνοδοιπόροι στη ζωή· μπορούν να γίνουν η πηγή ηρεμίας, που μας βοηθά να διαχειριστούμε τα δύσκολα συναισθήματα και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον
Η καθημερινότητα των περισσότερων είναι γεμάτη τρέξιμο, υποχρεώσεις, στρες και όλα μαζί δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο πίεσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι στιγμές έντασης και τα ξεσπάσματα θυμού μοιάζουν σχεδόν αναπόφευκτα. Αυτές οι κακές στιγμές, όμως, επηρεάζουν τόσο εσάς προσωπικά, όσο και τη σχέση με τους γύρω σας.
Αντί, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σαν «σάκο του μποξ», μπορείτε να τα αξιοποιήσετε ως μια πηγή ηρεμίας και… εξημέρωσης των αρνητικών συναισθημάτων σας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αντί, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σαν «σάκο του μποξ», μπορείτε να τα αξιοποιήσετε ως μια πηγή ηρεμίας και… εξημέρωσης των αρνητικών συναισθημάτων σας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα