«Έκλαιγα για ώρες»: Η 23χρονη Λόρεν έχασε τα μαλλιά της λόγω άγχους – Πώς το αντιμετωπίζει
Αν και στην αρχή δεν έδωσε σημασία, η νεαρή Λόρεν ξεκίνησε να χάνει αρκετές τούφες μαλλιών - Αυτή είναι η ιστορία της
Όταν το στρες σωματοποιείται, μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η τριχόπτωση. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της 23χρονης Lauren Johnson, η οποία έχανε τα μαλλιά της λόγω του εργασιακού άγχους.
Τα πρώτα σημάδια και η αρχική αντίδραση
Η νεαρή ασκούμενη κτηνιατρική νοσηλεύτρια από το Newcastle παρατήρησε για πρώτη φορά ότι τα μαλλιά της άρχισαν να πέφτουν τον Μάιο του 2025, αλλά δεν έδωσε μεγάλη σημασία, αποδίδοντας τις τούφες που έβρισκε κάθε πρωί στο μαξιλάρι της σε ορμονικές αλλαγές.
