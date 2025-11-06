Ο 1 στους 3 προτιμά να βλέπει την ομάδα του να χάνει, παρά να πάει στον γιατρό για τον προστάτη του
Πολλοί άνδρες προτιμούν να βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα να χάνει ή να «κολλάνε» στην κίνηση, παρά να επισκεφθούν τον γιατρό για να ελέγξουν τον προστάτη τους
Εντυπωσιακή απροθυμία των ανδρών να συζητήσουν για την υγεία του προστάτη τους διαπίστωσε μια πρόσφατη έρευνα της Orlando Health. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ειδικότερα, πάνω από το 1/3 των ανδρών (38%) δήλωσε ότι προτιμά να υπομείνει αγχωτικές καταστάσεις, όπως το να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα να χάνει ή να ταλαιπωρείται στην κίνηση, παρά να μιλήσει με έναν γιατρό για τον προστάτη του. Αυτή η απροθυμία, ωστόσο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, καθυστερώντας τη διάγνωση και θεραπεία σοβαρών παθήσεων.
«Ο προστάτης είναι ένας αδένας που περιβάλλει την ουρήθρα και, καθώς γερνάμε, τείνει να μεγαλώνει», εξήγησε ο Jay Amin, M.D., ουρολόγος στο Orlando Health. «Αυτό μπορεί να επηρεαστεί από τη γενετική ή τον τρόπο με τον οποίο ο προστάτης αναπτύσσεται ως απόκριση σε ορισμένες ορμόνες».
