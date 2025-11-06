Ιλαρά και ερυθρά «επιστρέφουν» στην Ευρώπη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η τελευταία έκθεση του ECDC αποτυπώνει την πορεία των δύο νοσημάτων στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που παραμένουν για τη δημόσια υγεία - Ποια η εικόνα της Ελλάδας

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η ιλαρά και η ερυθρά παραμένουν προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών μέσω των εκτεταμένων προγραμμάτων εμβολιασμού. Η ιλαρά, μια μεταδοτική ιογενής νόσος, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο. Από την άλλη πλευρά, η ερυθρά είναι -συνήθως –πιο ήπια στα παιδιά και τους ενήλικες, αλλά μπορεί να επιφέρει συνέπειες εάν προσβληθεί εγκυμονούσα, καθώς ενέχει υψηλό κίνδυνο για συγγενές σύνδρομο ερυθράς (CRS) στο έμβρυο.

Και οι δύο ασθένειες μπορούν να προληφθούν αποτελεσματικά μέσω του εμβολιασμού, ωστόσο η επίτευξη και διατήρηση κάλυψης άνω του 95% με δύο δόσεις του εμβολίου MMR (ιλαράς–παρωτίτιδας–ερυθράς) παραμένει ζητούμενο σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
