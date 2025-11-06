Φυσικοθεραπεία στο ΕΣΥ: Τι αλλάζει στα νοσοκομεία ο νέος νόμος
Με τον νέο νόμο, οι φυσικοθεραπευτές αποκτούν αναβαθμισμένο ρόλο στο ΕΣΥ, ενώ οι πολίτες επωφελούνται από σύγχρονες και υψηλής ποιότητας φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) χαιρετίζει την ψήφιση του Νόμου «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» (Ν. 5243/2025, ΦΕΚ Α΄ 187/31-10-2025), ο οποίος περιλαμβάνει καθοριστικές διατάξεις (άρθρα 78–84) που δικαιώνουν πάγια αιτήματα του κλάδου και ενισχύουν τον θεσμικό ρόλο των φυσικοθεραπευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Με τον νέο Νόμο, όπως αναφέρουν, επιτυγχάνεται αναβάθμιση του ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενίσχυση της θεσμικής αυτοτέλειας του ΠΣΦ, αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργάνων πειθαρχικού ελέγχου και εκσυγχρονισμός του πλαισίου φυσικοθεραπευτικών πράξεων προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.
