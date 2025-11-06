Φυσικοθεραπεία στο ΕΣΥ: Τι αλλάζει στα νοσοκομεία ο νέος νόμος

Με τον νέο νόμο, οι φυσικοθεραπευτές αποκτούν αναβαθμισμένο ρόλο στο ΕΣΥ, ενώ οι πολίτες επωφελούνται από σύγχρονες και υψηλής ποιότητας φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών