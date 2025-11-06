Πανιατρική κινητοποίηση ενάντια στο clawback – Στο πλευρό των εργαστηριακών ιατρών όλος ο ιατρικός κόσμος
Πανιατρική κινητοποίηση ενάντια στο clawback – Στο πλευρό των εργαστηριακών ιατρών όλος ο ιατρικός κόσμος

Ιατρικοί σύλλογοι και επιστημονικές ενώσεις σε όλη τη χώρα στηρίζουν τον αγώνα των εργαστηριακών ιατρών - Τι ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ)

ygeiamou.gr team
Ολόκληρος ο ιατρικός κόσμος -επιστημονικές ενώσεις και ιατρικοί σύλλογοι -εκφράζει έμπρακτα τη συμπαράστασή του στους εργαστηριακούς ιατρούς της χώρας, οι οποίοι αγωνίζονται για τη βιωσιμότητα των ιατρείων τους, τη δίκαιη αποζημίωση των υπηρεσιών τους και την κατάργηση του clawback.

Η κινητοποίηση αυτή αποδεικνύεται πλέον ότι έχει πανιατρικό χαρακτήρα, με κοινό στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος, όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ).

ygeiamou.gr team
