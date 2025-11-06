Το αγαπημένο αντιοξειδωτικό ρόφημα που προστατεύει την καρδιά
Ακόμη κι όσοι ασκούνται τακτικά δεν απαλλάσσονται ολοκληρωτικά από τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, διαπιστώνει μια νέα μελέτη, προτείνοντας έναν πιο... γλυκό και αποτελεσματικό σύμμαχο καρδιαγγειακής υγείας
Πλήθος επιστημονικών στοιχείων έχει αναδείξει τους κινδύνους μιας καθιστικής καθημερινότητας, που χαρακτηρίζεται από πολλές ώρες αδράνειας και στασιμότητας και ελάχιστη κίνηση. Ενδεικτικά, η έντονα καθιστική ζωή έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων. Η ενίσχυση της σωματικής δραστηριότητας αποτελεί την πρωταρχική σύσταση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καθιστικής ζωής. Ακόμη κι όσοι ασκούνται τακτικά, όμως, δεν απαλλάσσονται ολοκληρωτικά από τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Physiology, σύμφωνα με την οποία 2 ώρες αδιάκοπης καθιστικής στάσης έβλαψαν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων σε νεαρούς άνδρες, ανεξάρτητα από το πόσο καλή φυσική κατάσταση είχαν: Οι επιπτώσεις ήταν ίδιες μεταξύ των συμμετεχόντων με κορυφαία κι εκείνων με μέση φυσική κατάσταση.
