Θηλασμός: Το πρώτο «δώρο ζωής» της μητέρας στο παιδί
Θηλασμός: Το πρώτο «δώρο ζωής» της μητέρας στο παιδί
Με αφορμή την Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Θηλασμό, η κυρία Ελένη Πέζου, Μαία, MSc, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΑΔΑ) - ΜΗΤΕΡΑ, τονίζει τη σημασία της στήριξης κάθε μητέρας στο ταξίδι του θηλασμού, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι μόνο μια φυσική διαδικασία, αλλά μια πράξη αγάπης, φροντίδας και δύναμης
Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την υγεία και την ευημερία του νεογέννητου, ενώ παράλληλα ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία της μητέρας.
Η επιστημονική κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί υγείας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η UNICEF, αναγνωρίζουν τον θηλασμό ως απόλυτη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, συστήνοντας την αποκλειστική του εφαρμογή για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του βρέφους και τη συνέχισή του, μαζί με τη σταδιακή εισαγωγή στερεών τροφών, έως και τα δύο χρόνια ή περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η επιστημονική κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί υγείας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η UNICEF, αναγνωρίζουν τον θηλασμό ως απόλυτη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, συστήνοντας την αποκλειστική του εφαρμογή για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του βρέφους και τη συνέχισή του, μαζί με τη σταδιακή εισαγωγή στερεών τροφών, έως και τα δύο χρόνια ή περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα