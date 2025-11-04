Τα ρομπότ-φροντίδας καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων; Δείτε βίντεο
Τα ρομπότ-φροντίδας καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων; Δείτε βίντεο
Paro, HUG, Pepper... Ρομπότ που φροντίζουν ηλικιωμένους υπάρχουν εδώ και χρόνια – Μήπως, ωστόσο, η πραγματική φροντίδα κρύβεται μόνο πίσω από ένα ανθρώπινο χάδι;
Φανταστείτε ένα ρομπότ με μεταλλικά χέρια, δέκα δάχτυλα που κινούνται με ακρίβεια ανθρώπου. Ανοίγει ένα συρτάρι, σηκώνει ένα ποτήρι νερό, και ίσως, μία μέρα, θα σας βοηθήσει να σηκωθείτε από το κρεβάτι. Κι όμως, αυτό υπάρχει ήδη — μέσα σε εργαστήρια, στα σπίτια ηλικιωμένων και σε κέντρα φροντίδας. Ωστόσο, οι επιστήμονες στο BBC διερωτώνται: Mπορούν αυτές οι μηχανές να προσφέρουν πραγματική φροντίδα; Μπορεί η τεχνολογία να αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία ή θα μείνει απλώς ένα εντυπωσιακό gadget;
Στα εργαστήρια της Shadow Robot Company στο βορειοδυτικό Λονδίνο, τρία μαύρα μεταλλικά χέρια κινούνται αργά, ακριβώς όπως τα χέρια ενός ανθρώπου. «Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε Terminator», αστειεύεται ο Rich Walker, διευθυντής της εταιρείας, ενώ δείχνει το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα της ομάδας του: Ένα ρομπότ που μπορεί να γίνει «ο προσωπικός βοηθός του σπιτιού».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στα εργαστήρια της Shadow Robot Company στο βορειοδυτικό Λονδίνο, τρία μαύρα μεταλλικά χέρια κινούνται αργά, ακριβώς όπως τα χέρια ενός ανθρώπου. «Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε Terminator», αστειεύεται ο Rich Walker, διευθυντής της εταιρείας, ενώ δείχνει το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα της ομάδας του: Ένα ρομπότ που μπορεί να γίνει «ο προσωπικός βοηθός του σπιτιού».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα