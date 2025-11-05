Ποια φάρμακα δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ – Ένας φαρμακοποιός προειδοποιεί
Μπορεί να φαίνονται ασύνδετα, όμως η καφεϊνη και ορισμένα φάρμακα αλληλεπιδρούν με τρόπους μη ευεργετικούς για την υγεία - Ένας ειδικός αποκαλύπτει ποια φάρμακα δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ και τι μπορείτε να κάνετε για ασφαλή χρήση
Για πολλούς από εμάς, η μέρα δεν ξεκινάει πραγματικά πριν από ένα φλιτζάνι καφέ. Κι ενώ η καφεΐνη έχει συνδεθεί με οφέλη όπως η μείωση του κινδύνου ορισμένων μορφών καρκίνου και καρδιακών παθήσεων, η συνδυαστική κατανάλωσή της με φάρμακα μπορεί μερικές φορές να είναι επικίνδυνη. Σύμφωνα με τον φαρμακοποιό Ian Budd, ο συνδυασμός καφέ με ορισμένα φάρμακα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους ή, ακόμη χειρότερα, να προκαλέσει παρενέργειες.
«Ο πρωινός σας καφές μπορεί να φαίνεται αρκετά ακίνδυνος, αλλά η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας επεξεργάζεται τα φάρμακα», εξηγεί ο Budd. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν στο ήπαρ, το οποίο μπορεί είτε να επιταχύνει την αποδόμηση των φαρμάκων, είτε να εντείνει τις παρενέργειες. Απλές προσαρμογές, όπως το να περιμένετε μία ώρα μετά τη λήψη φαρμάκων πριν πιείτε καφέ, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.
