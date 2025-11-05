Ποια φάρμακα δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ – Ένας φαρμακοποιός προειδοποιεί

Μπορεί να φαίνονται ασύνδετα, όμως η καφεϊνη και ορισμένα φάρμακα αλληλεπιδρούν με τρόπους μη ευεργετικούς για την υγεία - Ένας ειδικός αποκαλύπτει ποια φάρμακα δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ και τι μπορείτε να κάνετε για ασφαλή χρήση