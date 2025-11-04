Τα μυστικά της ισορροπημένης διατροφής του παιδιού

Sponsored Contentαποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευεξίας και της συνολικής υγείας -όχι μόνο για τους ενήλικες,, τα οποία βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Στη σύγχρονη εποχή, όπου οι μικροί μας ήρωες έχουν αυξημένες υποχρεώσεις, όπως είναι το σχολείο, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και ο αθλητισμός,. Μια σωστή και ποιοτική διατροφή δεν ενισχύει μόνο το ανοσοποιητικό τους σύστημα, αλλά τους «εξοπλίζει» με ενέργεια, συγκέντρωση και διάθεση για να απολαμβάνουν όσα αγαπούν.Η ποικιλία είναι το θεμέλιο της σωστής παιδικής διατροφής. Καμία τροφή δεν παρέχει από μόνη της όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά -η ισορροπία επιτυγχάνεται μέσα από τον σωστό συνδυασμό και την εναλλαγή των επιλογών. Οι πρωτεΐνες από άπαχο κρέας, ψάρι, αυγά, όσπρια και γαλακτοκομικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μυών και των οστών, ενώ υποστηρίζουν και τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες (όπως η βρώμη, το καστανό ρύζι, η κινόα και οι πατάτες) προσφέρουν σταθερή ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τα «καλά» λιπαρά από το ελαιόλαδο, τους ξηρούς καρπούς και το αβοκάντο ενισχύουν την εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη.Διαβάστε περισσότερα στο