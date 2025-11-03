Ζούμε περισσότερο με σύντροφο μεγαλύτερο ή μικρότερο; Η επιστήμη απαντά
Ερωτικές σχέσεις Ηλικία Μακροζωία

Επτά επιστημονικά ευρήματα για τις διαφορές ηλικίας στις σχέσεις, την ευτυχία, τη μακροζωία και την οικονομική ασφάλεια των συντρόφων - Όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε μικρότερους συντρόφους

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό αν η ηλικία του συντρόφου σας παίζει ρόλο στη σχέση σας και γενικότερα στη ζωή σας; Μήπως επηρεάζει την ευτυχία σας, την οικονομική σας ασφάλεια αλλά, κυρίως, τη διάρκεια ζωής σας; Οι επιστήμονες εξετάζουν ακριβώς αυτά τα ερωτήματα και τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά.

Από την ικανοποίηση στη σχέση μέχρι την αντίληψη για σταθερότητα, η διαφορά ηλικίας φαίνεται να διαμορφώνει σημαντικά τη δυναμική της σχέσης σας.

1. Οι άνδρες ζουν περισσότερο με νεότερη σύντροφο, οι γυναίκες με συνομήλικο

Μία μελέτη από τη Δανία (Drefahl, 2010) έδειξε ότι οι άνδρες ζουν περισσότερο αν έχουν νεότερη γυναίκα σύντροφο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό πιθανώς να συμβαίνει λόγω των θετικών κοινωνικών και συναισθηματικών επιδράσεων, αλλά και της δυνατότητας της νεότερης συντρόφου να παρέχει φροντίδα στα επόμενα χρόνια της ζωής. Για παράδειγμα, άνδρες με σύζυγο 15 χρόνια νεότερη είχαν 4% μειωμένη πιθανότητα θανάτου σε σύγκριση με άλλους. Αντίθετα, για τις γυναίκες, ο χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου παρατηρείται όταν ο σύζυγος είναι συνομήλικος.

