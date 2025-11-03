Οστεοαρθρίτιδα: Η ολική αρθροπλαστική με AMIS δίνει λύση και επιτρέπει ταχύτερη αποκατάσταση
Aκούστε τον κ. Βασίλειο Βερναρδάκη, Ορθοπαιδικό Χειρουργό και Διευθυντή της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής - Κλινικής Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας του Metropolitan General να αναλύει τα πλεονεκτήματα της μεθόδου AMIS στην ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος
Με την αύξηση της ηλικίας, πολλά προβλήματα στο ισχίο και το γόνατο, όπως η οστεοαρθρίτιδα, γίνονται όλο και πιο συχνά. Όταν η φαρμακευτική αγωγή δεν προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο, η χειρουργική επέμβαση συχνά θεωρείται μονόδρομος. Προβλήματα στα γόνατα μπορούν να εμφανίσουν όχι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά και οι αθλητές. Τη λύση μπορούν να προσφέρουν οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, όπως η ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος.
«Ένας αθλητής συνήθως μετά τη δύση της καριέρας του υποβάλλεται σε τέτοιου είδους επεμβάσεις γιατί πέφτει η απόδοσή του και δεν μπορεί να αθληθεί το ίδιο καλά. Αυτές οι επεμβάσεις, όμως, γίνονται πιο συχνά σε μεγαλύτερες ηλικίες» τονίζει ο κύριος Βασίλειος Βερναρδάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Διευθυντής της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής – Κλινικής Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας του Metropolitan General.
