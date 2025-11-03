Γιατί πρέπει να μετράμε την αξία και όχι το κόστος των τεχνολογιών υγείας στο ΕΣΥ – Ένας καθηγητής Οικονομικών εξηγεί
Γιατί πρέπει να μετράμε την αξία και όχι το κόστος των τεχνολογιών υγείας στο ΕΣΥ – Ένας καθηγητής Οικονομικών εξηγεί

Το πραγματικό ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί κατά την αξιολόγηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας, δεν είναι το κόστος που αυτή έχει για το σύστημα υγείας, αλλά η αξία που δημιουργεί - Για τη νέα προσέγγιση στην ενσωμάτωση τεχνολογιών υγείας στο ΕΣΥ μιλάει στο ygeiamou ο καθηγητής κ. Κώστας Αθανασάκης

Η βιοϊατρική τεχνολογία (και ιδίως, ως υποσύνολο αυτής η πραγματική καινοτομία) αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες προόδου των σύγχρονων κοινωνιών. Δεν αποτελεί απλώς έναν τεκμηριωμένα αποτελεσματικό δρόμο προς μια μεγαλύτερη και καλύτερη ζωή, όταν συνδυαστεί με τη βελτίωση των κοινωνικών προσδιοριστών για την υγεία· είναι και ένας μοχλός ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς βελτιώνει την υγεία, την παραγωγικότητα και τη συλλογική κοινωνική ευημερία.

Οι νέες τεχνολογίες, φαρμακευτικές, διαγνωστικές, ψηφιακές, δίχως αμφιβολία διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο δυνατοτήτων για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας. Την ίδια στιγμή, όμως, αποτελούν και τον βασικό προσδιοριστή της αύξησης της δαπάνης υγείας διεθνώς. Σε ένα περιβάλλον ασφυκτικής χρηματοδότησης, όπως αυτό που βιώνουν σήμερα τα περισσότερα ευρωπαϊκά συστήματα, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και τα κατάλληλα εργαλεία για την ορθολογική ενσωμάτωση των τεχνολογιών υγείας και της πραγματικής καινοτομίας.

