Το νέο ygeiamou κυκλοφορεί με το ΘΕΜΑ την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ κυκλοφορεί το ygeia mou, το έγκυρο ιατρικό περιοδικό, για να ζούμε καλύτερα!

ygeiamou.gr team
Στο τεύχος του ygeiamou που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ μαθαίνουμε πώς να φροντίζουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας με τον καλύτερο τρόπο.

Σε αυτό το τεύχος μαθαίνουμε πώς να ενισχύουμε την άμυνα του οργανισμού μας και να φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία.

Ενημερωνόμαστε για τον προδιαβήτη, αλλά και για τις νέες διατροφικές τάσεις.

ygeiamou.gr team
