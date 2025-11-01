4η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό από το ygeiamou
Το ygeiamou.gr διοργανώνει την 4η Ημερίδα με θέμα «Εμβολιασμός, Θεμέλιο για το αύριο της Δημόσιας Υγείας» την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Το ygeiamou.gr, το κορυφαίο ενημερωτικό site υγείας στην Ελλάδα, πραγματοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά την Ημερίδα για τον Εμβολιασμό.

Η εφετινή εκδήλωση με θέμα «Εμβολιασμός, Θεμέλιο για το αύριο της Δημόσιας Υγείας», θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, φέρνοντας στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία και τον βασικό της πυλώνα, τον εμβολιασμό.

