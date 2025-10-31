Τα γλυκαντικά ως σύμμαχος στον έλεγχο βάρους
Νέα μελέτη ανατρέπει τις αμφιβολίες και αναδεικνύει το ρόλο των γλυκαντικών στη διατήρηση του βάρους
*Γράφει η Βίκυ Πυρογιάννη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc, Nutrition Science Director, International Sweeteners Association (ISA)
Τα υποκατάστατα ζάχαρης βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της διατροφικής έρευνας και κατ’ επέκταση της δημόσιας συζήτησης δημιουργώντας σύγχυση για την επίδρασή τους στην υγεία. Πολλοί καταναλωτές αναρωτιούνται αν συμβάλλουν πράγματι στον έλεγχο του σωματικού βάρους ή αν έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Μια νέα μεγάλη κλινική μελέτη, η πανευρωπαϊκή μελέτη SWEET, που διεξήχθη με τη συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, έρχεται να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις, εξετάζοντας την επίδραση των γλυκαντικών στο σωματικό βάρος και γενικότερα στην υγεία.
Τα αποτελέσματα της μελέτης SWEET, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Metabolism τον Οκτώβριο του 2025, δείχνουν ότι η κατανάλωση γλυκαντικών χαμηλών ή μηδενικών θερμίδων μπορεί να βοηθήσει στη μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους μετά από δίαιτα.
