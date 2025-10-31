Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την ψυχοθεραπεία; Δύο ειδικοί εξηγούν πώς θα το καταλάβουμε
Δύο ειδικοί εξηγούν ποια σημάδια μαρτυρούν ότι έχετε φτάσει στο επιθυμητό σημείο ώστε να κάνετε το επόμενο βήμα, διευκρινίζουν ότι η δυσφορία είναι ένα φυσιολογικό μέρος της θεραπείας και τονίζουν πότε πρέπει απλώς να αλλάξετε θεραπευτή
Η έναρξη της ψυχοθεραπείας μπορεί να είναι μια από τις πιο γενναίες αποφάσεις που θα πάρετε. Ωστόσο, το να γνωρίζετε πότε πρέπει να τη σταματήσετε είναι εξίσου σημαντικό – και συχνά, πολύ πιο περίπλοκο.
Η απόφαση να τερματίσετε τη θεραπεία δεν είναι απλή. Εξαρτάται από έναν συνδυασμό κριτηρίων:
✔ Το στάδιο της προσωπικής ανάπτυξης όπου έχετε φτάσει,
✔ τη σχέση με τον θεραπευτή σας,
✔ πρακτικές παραμέτρους και
✔ τις ευρύτερες συνθήκες της ζωής σας.
Αν και οι οικονομικοί παράγοντες συχνά επηρεάζουν την επιλογή -η ψυχοθεραπεία είναι μια δαπανηρή δραστηριότητα- το ερώτημα του πότε πρέπει να τερματιστεί η θεραπεία αξίζει προσεκτική σκέψη, πέρα από τον οικονομικό παράγοντα.
